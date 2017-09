Arthur Knappe ist neuer Jugendleiter beim FC Stolberg

Stolberg. Arthur Knappe übernimmt beim FC Stolberg die sportliche Leitung für den Kinder- und Jugendfußball. Diese beinhaltet die Qualifizierung und Förderung des Trainings, die Förderung der Trainer (Ausbildung) sowie die Koordinierung des Trainingsbetriebs.

Darüber hinaus steht Knappe als Ansprechpartner für die Eltern zur Verfügung und wird für die monatlichen Gespräche mit den Jugendtrainern verantwortlich sein.

Neben der aktiven Mitgliederwerbung wird die Gewinnung von zusätzlichen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern und deren Ausbildung ein weiteres Aufgabenfeld sein.

Der FC Stolberg freut sich, mit Arthur Knappe einen erfahrenen Mitarbeiter als Jugendkoordinator gewonnen zu haben.

Der Verein, der aus Fusionen des Stolberger Sportvereins, der DJK Frisch-Froh und dem SC Münsterbusch hervorgegangen ist, biete mit seinem eigenen Kunstrasenplatz und dem Rasenplatz im Stadion Glashütter Weiher „die besten Voraussetzungen“, sagt Hans-Josef Siebertz. „Mit Arthur Knappe, den Trainern der Kinder- und Jugendmannschaften sowie dem Jugendvorstand zusammen, bieten wir den Kindern und Jugendlichen in Stolberg eine wohnortnahe Möglichkeit, sich für Fußball als Sport Nr. 1 zu begeistern und in unseren Kinder- und Jugendmannschaften zu spielen“, so der Vorsitzender des FC Stolberg.