Stolberg-Vicht.

Mehr als 150 Interessierte waren der Einladung des Arbeitskreises Veeter Platt und dem Förderverein der Pfarre Vicht in das Pfarrheim an der Rumpenstraße gefolgt. Das kurzweilige Angebot beim Frühlingsfest unter dem Motto „Wenn alle Mele flööte“ bot Raum für Gedichte und Geschichten in Veeter Mundart, Platt- und Hochdeutsch sowie Lieder zum Mitsingen, für die sich die „Kniekehlchen“, Ferdi Evertz, Bernd Müller, (Gitarren), Thomas Roufs (Ukulele) und Silas Nobel (Bass-Ukulele), aus Herz Jesu Münsterbusch verantwortlich zeigten.