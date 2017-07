Angebote des BiZ: Informationen auch in den Ferien

Stolberg. Die Berufsinformationszentren (BiZ) der Agentur für Arbeit in Aachen und Düren stellen auch während der schulfreien Zeit, die im laufenden Jahr vom 17. Juli bis 29. August dauert, ihr umfangreiches Informationsangebot zur Verfügung.

„Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Schülerinnen und Schüler“, erklärt Ulrich Käser, der Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, „sondern ebenso an alle, die sich beruflich neu orientieren wollen, Informationsbedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten haben oder Bewerbungsunterlagen erstellen wollen.“

Als Selbstinformationsmittel stehen dabei neben zahlreichen Printmedien vor allem die Internet-Computer zur Verfügung. An diesen Plätzen können neben Interessentests und Stellenbörsen auch verschiedene Datenbanken der Bundesagentur für Arbeit kostenlos genutzt werden. Wenn es um Berufe geht, ist das „Berufenet“ die erste Adresse, bei der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten bietet sich das „Kursnet“ an.

Und wenn man sich in einer Phase der Umorientierung befindet, ist der neue „Berufecheck“ die richtige Wahl. An den bereitgestellten Bewerbungsrechnern, können die Besucher professionell ihre Bewerbungsunterlagen erstellen, bearbeiten, ausdrucken und abspeichern.

Interessierte können die Selbstinformationseinrichtungen täglich ohne Anmeldung ab 8 Uhr besuchen. Montags bis mittwochs sind diese bis 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.30 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Arbeitsagentur Aachen-Düren über www.arbeitsagentur.de.