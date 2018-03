Stolberg - Angebote der Stolberg-Touristik führen in die Geschichte der Kupferstadt

Stolberg. Bei einem Anekdoten-Nachmittag der Stolberg-Touristik werden die Zuhörer in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen in die Zeit der Stolberger Kupfermeister zurückversetzt. Am Sonntag, 25. März, lädt Gästeführerin Klaudia Penner-Mohren im „Parkhotel am Hammerberg“ zu dieser Zeitreise ein, bei der sie von Interessantem aus der Stadthistorie und Histörchen über Stolbergs Bürger erzählt.

Sie plaudert aus dem Leben der Kupfermeister und ihrer Meisterinnen, berichtet über das Leben der armen Lohnarbeiter und überrascht mit so manchen heute unbekannten Geschichten aus der Blütezeit. Dabei geht es um Liebe und Macht, aber auch um Armut gepaart mit Anstand und Lebensfreude.

Um die circa anderthalb Stunden noch zu versüßen, bereitet das Servicepersonal des Parkhotels eine das Auge und den Gaumen erfreuende Kuchenauswahl vor, an dem sich alle Teilnehmer bedienen können. Dazu wird Kaffee oder Tee ausgeschenkt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Parkhotel. Reservierungen und Tickets zum Preis von 12 Euro sind bei der Stolberg-Touristik erhältlich.

Das alles überragende Wahrzeichen der Kupferstadt ist die Burg. Sie liegt auf einem mächtigen Kalksteinfelsen oberhalb des Vichtbachtals. Unterhalb der erhabenen Befestigungsanlage liegt der in großen Teilen erhaltene historische Stadtkern. Sie kann auf eine rund 500-jährige Baugeschichte zurückblicke

n und hat schon so manche Damen und Herren von den Rittersleut‘ bis heute ein- und ausgehen sehen. Bei der rund 1,5-stündigen Führung am Sonntag, 8. April, um 15 Uhr um und in der Burg Stolberg werden die wichtigsten Informationen zur Geschichte und Architektur verraten und auf viele kleine Besonderheiten hingewiesen. Treffpunkt ist vor dem Eingang des Museums in der Torburg am Luciaweg, der Teilnahmepreis in Höhe von 3,50 Euro kann direkt bei dem Gästeführer bezahlt werden.

Dieses gilt auch für eine Altstadtführung am Samstag, 7. April. Treffpunkt ist im 15 Uhr d er Galminus-Brunnen auf dem Willy-Brandt-Platz. Weitere Informationen sind bei der Stolberg-Touristik (Zweifaller Straße 5, Telefon 99900-81 oder www.stolberg.de) erhältlich.