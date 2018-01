Stolberg.

Sie sind schon einige Jahrzehnte jung, haben aber für Bäume und Strauchwerk bei weitem noch kein Alter erreicht, in dem Förster über eine Ernte nachdenken würden. Allerdings soll in diesen Tagen ein deutlicher Rückschnitt in das straßenbegleitende Grün entlang der Kreisstraße 22 zwischen Büsbach und Breinig erfolgen.