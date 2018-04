Stolberg.

Was lange währt, soll am Freitag gut werden. Zumindest in der Münsterbuscher Prämienstraße, wo die Witterung die Arbeiten verzögert hat. Die Fahrbahn ist mittlerweile asphaltiert. Ebenfalls am Freitag soll die Pflasterung des neu gestalteten Heinrich-Kamps-Platzes vor dem Jugendheim vollendet sein.