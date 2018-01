Stolberg-Atsch.

Ältere Atscher erinnern sich noch an die frühere Bebauung an der Rhenaniastraße. Mehrfamilienhäuser mit Garagen im Innenhof standen noch bis in die 1970er Jahre zwischen Dreieck und der Einmündung der Hasencleverstraße. Nach ihrem Abriss verwilderte das gut 11.000 Quadratmeter große Areal.