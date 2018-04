Stolberg-Atsch.

Die Nachricht, dass in der ersten Mai-Woche das stark ausgelastete Parkhaus am Hauptbahnhof gesperrt wird, ist ein gutes Zeichen. Während die Pendler ihre Fahrzeuge wieder auf dem bekannten Ersatz-Parkplatz an der Probsteistraße abstellen können, werden Walzen, Fertiger und Bauarbeiter das Bild auf der Rhenaniastraße zwischen Probsteistraße und Hauptbahnhof sowie auf der Zufahrt zum Parkhaus bestimmen: Der letzte Bauabschnitt der Rhenaniastraße wird vollendet.