Stolberg - „Altstadtmusikanten“ laden zu Konzert in Musikkneipe ein

Stolberg. Die Altstadtmusikanten in Stolberg vorzustellen, ist wie die Beatles in Liverpool zu erklären. Sie gelten als die Hüter wichtiger Stolberger Kulturgüter: Gute Laune, fesche Musik und zünftige Mundartklänge. Aber auch internationaler Folk mit Stolberger Einschlag zeichnet die Altstadtmusiker aus, die aus den legendären „Wäggelcher” hervorgegangen sind.

Stolberger Kulturgut brachten sie auf Konzertreisen schon bis ins ferne Norwegen. Am Freitag, den 23. März spielen sie jetzt in ihrem „Wohnzimmer”, der Altstadtkneipe „Piano“ in der Burgstraße, wo sich ein Teil der Gruppe jeden Donnerstag zum gemeinsamen Musizieren mit Freunden trifft.

In der Besetzung Helmut Collas (Waschbüttenbesenstielbass, Löffel, Percussion, Gesang), Klaus Elbern (Gitarre, Gesang, Ukulele, Klavier), Andreas Former (Bass, Ukulele, Klavier, Akkordeon, Gesang), Dieter Kluge (Gitarre, Gesang, Ukulele, Tinwhistle, Posaune/One Tone), Egon Kneer (Quetsche, Gesang, Flöte, Mundharmonika) und Jo Schulte (Geige/Bogenukulele, Gesang, Bass, Tuba, Klavier) unterhalten sie die Gäste mit einem Programm, das von vorne bis hinten stimmungsvoll, witzig, enorm packend, faszinierend und von großer Musikalität geprägt ist.

Der Auftritt im „Piano“ beginnt um 20:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Infos unter www.altstadtmusiker.jimdo.com und www.piano-stolberg.de