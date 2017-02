Stolberg.

Führungen durch die Altstadt gibt es viele. Die Stolberg-Touristik bietet Brauhaus-Führungen, Burg-Führungen und Kupferhofführungen regelmäßig an. Doch in der Regel nur einmal pro Jahr, am Karnevalswochenende, lädt der pensionierte Lehrer, Peter Sieprath, zu einer Führung in Stolberger Mundart ein.