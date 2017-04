Stolberg-Zweifall.

Es hat sich zwar dieses Mal nicht gleich eine ganze Gruppe angemeldet. Und doch sind es am Ende so um die 20 Besucher, die den Weg an die Jägerhausstraße gefunden haben. Entgegen dem ersten Anschein wurde der erste Öffnungstag nach der Winterpause im Museumssägewerk Zweifall am Rande des Solchbachtals zu einem Erfolg.