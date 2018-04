Stolberg - Alte Loks und Gleise im Blick

Stolberg.

Die Eisenbahnfans treffen sich am 15. April zum Frühschoppen von 10.30 bis 12.30 Uhr im Bahnhofsgebäude. Das Thema lautet dabei: „Gleisanschlüsse und Werksbahnen in Stolberg“. Mittlerweile gibt es in Stolberg nur noch wenige Firmen, die für ihre Logistik auf Bahntransporte zurückgreifen. Noch bis in die 1990er Jahre war dies ganz anders.