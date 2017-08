Alkoholisiert und aggressiv: Mann muss mit Handfesseln ins Krankenhaus

Stolberg. Vor zwei Wochen war der 39-Jährige aus Stolberg bereits aufgefallen. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen oder sexuellen Handlung vor Kindern, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beamtenbeleidigung nahmen Polizeibeamte auf Anordnung der diensthabenden Richterin den Mann auf dem Kaiserplatz in Gewahrsam. Weil er sich renitent verhielt, mussten ihm Handschellen angelegt werden.

Ein vergleichbares Bild bot sich jetzt am Samstag gegen 13.25 Uhr. Der 39-Jährige fiel er erneut auf, als er sich äußerst aggressiv und pöbelnd durch die Stolberger Innenstadt bewegte, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Passanten riefen erneut die Beamten und auch einen Rettungswagen.

Am Kaiserplatz, an den Treppen zum Standesamt trafen die Polizisten dann auf den stark alkoholisierten, aggressiven und desorientierten Mann. Aufgrund seines Zustandes forderten die Beamten Mitarbeiter des städtischen Bereitschaftsdienstes und einen Notarzt an. Nach Begutachtung der Person sollte dieser dann auf Anordnung des Bereitschaftsdienstes und des Arztes in die Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses übergeben werden.

Der 39- Jährige war damit jedoch nicht einverstanden. Als er sich den eingesetzten Kräften entziehen wollte, stolperte er die Ratshaustreppen hinunter, verletzt wurde er dabei nicht.

Da er auch anschließend weiter Widerstand leistete, musste er mit Handfesseln fixiert werden. Der Rettungswagen brachte den Stolberger dann ins Alexianer-Krankenhaus in Aachen. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung fertigten die Beamten anschließend.

Vor zwei Wochen hatten Zeugen die Polizei alarmiert, da der Beschuldigte, der strafrechtlich und polizeilich wegen Gewaltdelikten bekannt ist, die auf dem Kaiserplatz spielenden Kinder beobachtete und dabei seine labbrige Hose teils hinunterzog und mit seinen Hände vorne in seiner Jogginghose hantierte.