Stolberg.

Ein wenig entgleiten der jungen Frau an der Kasse eines Supermarktes in Stolberg die Gesichtszüge. Dass eine Stunde vor Feierabend zwei junge Frauen, bewaffnet mit Plakaten und Buttons, begleitet von der Polizei, auf sie zukommen, hat sie offenbar nicht erwartet. Yasmin Saddik und Basma Novini, die für das Stolberger Jugendamt im Jugendtreff „Westside“ arbeiten, sind an dem Abend mit Polizist Hans Kreutz auf Streife. Ihr Ziel: Ladenbesitzer und Gastwirte vor der heißen Phase der Karnevalstage noch einmal für das Jugendschutzgesetz sensibilisieren.