Alkohol am Steuer: Sechs Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Am Ostermontag ist es zu einem folgenreichen Unfall in der Zweifaller Straße in Stolberg gekommen. Nach einer durchgefeierten Nacht geriet ein 19-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort auf ein weiteres Auto. Sechs Insassen wurden verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.