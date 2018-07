Stolberg - Acht Projekte aus dem Aktionsplan Inklusion sind umgesetzt

Stolberg.

Der Begriff Inklusion ist in Stolberg etwas weiter gefasst: Er beinhaltet beispielsweise nicht nur Menschen mit Behinderung. Unter dem Begriff Inklusion wird auch das interkulturelle Miteinander verstanden. Die Förderung dieses Miteinanders ist im Aktionsplan Inklusion verankert. Im vergangenen Jahr wurde dieser von der Stolberger Politik beschlossen. Zeit, um einmal nachzufragen, was sich seitdem getan hat. So viel sei verraten: Von den 24 Projekten sind zwei Drittel bereits umgesetzt oder in Planung.