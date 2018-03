Stolberg.

Seit 1965 stellte der Pavillon an der Alten Schule in Venwegen eine vielseitig nutzbare Räumlichkeit dar. Am Wochenende verabschiedeten sich die Nutzer von dem bekannten Gebäude, denn schon am folgenden Tag kam eine professionelle Abrissfirma, die keinen einzigen Mauerstein noch übrig lassen wird.