Stolberg.

Der Notruf des Technischen Betriebsamtes geht am gestrigen Mittag bei der Feuerwehr ein. Noch am Abend versammelt Andreas Dovern seine Zugführer um sich, um Angriffsmittel, Einsatzfahrzeuge und das taktische Vorgehen abzusprechen. Von heute an ist die Truppe des Amtsleiters für Bevölkerungsschutz auch für die Rettung von Blumen, Bäumen und Sträuchern im Einsatz.