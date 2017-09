95-jähriges Bestehen: Trommlerkorps lädt ein zum Fest

Stolberg-Breinig.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Breinig feiert in diesem Jahr sein 95-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 23. September, im Rahmen des 10. Oktoberfestes. Los geht es ab 18 Uhr in der Alten Schule, Am Tomborn 12, Breinigerberg.