Stolberg-Büsbach - 7 x Sommer: Ein halber Teelöffel Honig in sechs Wochen

Stolberg-Büsbach.

„Die Honigbiene kann ohne den Imker heutzutage nicht mehr überleben.“ Oder: „Der Mensch ist einer der zwei größten Feinde der Honigbiene.“ Ein Widerspruch in sich oder ist möglicherweise beides richtig? Solchen und ähnlichen Fragen können unsere Leser beim dritten Event der Aktion 7 x Sommer unserer Zeitung unter dem Motto „Die Bienen vor der Haustür im Neubaugebiet“ auf den Grund nachgehen. Der Büsbacher Imker Lutz Kogel, der diese naturnahe Freizeitaktivität seit 2016 aktiv betreibt und jetzt in seinem „dritten Bienenjahr“ ist, gibt Einblicke in sein interessantes Hobby.