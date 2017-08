52 Teams spielen um den Lützeler-Pokal

Stolberg. Die Jugendabteilung des Spielvereins Breinig lädt für das kommende Wochenende zum 14. Gerd-Lützeler-Turnier ein. Für die insgesammt 52 teilnehmenden Mannschaften steht abermals der Spaß am Fußballspiel im Vordergrund.

Das traditionsgemäß veranstaltete Sommerturnier soll als Dank an den langjährigen Jugendleiter Gerd Lützeler erinnern. Seine Verdienste für den Jugendfußball sollen so geehrt werden.

Das Turnier findet von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, auf der Sportanlage Schützheide statt. Zu Beginn der neuen Saison ist das Jugendturnier eines der größten Turniere in der Region.

Mit den Bambinis startet das Turnier am Freitag um 17 Uhr. Die E-2 Jugendlichen treten am Samstag, um 10 Uhr, an.

Die F-2 Junioren beginnen ebenfalls am Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag sind zuerst die E-1 Junioren dran. Sie starten ihren Wettbewerb um 10 Uhr. Die F-1 Mannschaften folgen ab 14 Uhr.

Interessierte Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen, sich die spannenden Spiele auf der schönen Sportanlage in Breinig an den Turniertagen anzuchauen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.