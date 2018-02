Stolberg - 23. Mädchensitzung der Ersten Großen KG: Glockenklänge und ein paar Tränchen

Stolberg.

Verrückt, irre, wahnsinnig: Am Ende der Veranstaltung versuchte Prinz Patrick I. (Haas) die vergangenen Stunden in Worte zu fassen. Sein letzter Auftritt im Saalkarneval wird dem Stolberger Narrenherrscher wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der Grund: An diesem Abend wurde er von etlichen jecken Mädchen gefeiert, die von ihm und seinem Hofstaat gar nicht genug bekommen konnten. Doch von vorne.