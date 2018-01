Stolberg - 2018 in Stolberg: Bagger, Maurer und das große Stadtjubiläum

Stolberg.

Als „Jahr des Baggers“ ging 2016 nach jahrzehntelangem Stillstand in Stolberg in die Geschichte ein. 2017 galt gar als „Jahr der drei Bagger“. Und 2018? Die Aufwertung der Innenstadt geht mit dem Ausbau der Rathaus- und Salmstraße weiter, der Quartiersplatz im Steinweg soll angepackt, der Oberstolberger Markt weiter geplant werden. Gebaggert wird also reichlich.