Städteregion.

Amela Islamovic und Albijana Shala sind in Deutschland geboren. Doch ihre Eltern kamen einst als Flüchtlinge aus Serbien und dem Kosovo hierher. Die beiden Schülerinnen des Würselener Gymnasiums wissen aus ihrer Familiengeschichte heraus nur zu gut, was es heißt, sich in einem fremden Land, in einer fremden Kultur zurechtfinden zu müssen.