Aachen/Stolberg.

Zu den Vorwürfen sagten die beiden wegen schweren Raubes angeklagten Brüder am Mittwoch vor dem Aachener Landgericht nichts. Sie schwiegen am ersten Verhandlungstag vor der 9. Großen Strafkammer dazu, ob sie nun wirklich am 25. Juli 2016 in Stolberg einen vermeintlichen Autokäufer mit Hilfe weiterer, bislang unbekannter Mittäter angegriffen, dem Mann die Nase gebrochen und seine teure Uhr sowie 7000 Euro hatten mitgehen lassen.