Anmeldung per

E-Mail erbeten

Die Fachtagung „Arbeitsintegration für geflüchtete Frauen in Aachen“ am Freitag, 9. März, beginnt um 9 Uhr und endet gegen 14 Uhr. Tagungsort ist die Piazza im Depot, Talstraße in Aachen. Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro. Um Anmeldung wird gebeten an i.warthofer@low-tec.de.

Informationen über die seit dem Jahr 2007 bestehende Landesinitiative Netzwerk W gibt es unter www.netzwerkW-expertinnen.de. Für die Aachener Region liegt die Koordination des Netzwerks W derzeit bei der gemeinnützigen Arbeitsmarktförderungsgesellschaft low-tec Düren.