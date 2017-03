Städteregion/Würselen.

Viele Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in die weitere Modernisierung und Digitalisierung der städteregionalen Berufskollegs investiert, deren Ausstattung schon jetzt laut Aussagen von Fachleuten ziemlich gut ist. Davon können Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Fachseminars für Altenpflege in Würselen nur träumen.