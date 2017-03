Städteregion.

Die Mitglieder des Schulausschusses haben in den vergangenen Monaten mit so manch hitziger Debatte auf sich aufmerksam gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie das am kommenden Donnerstag wieder tun werden. Denn dann steht die „Gute Schule 2020“ auf der Tagesordnung. Das Thema hatte Mitte Februar schon im Städteregionsausschuss für Diskussionen gesorgt.