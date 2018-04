Städteregion - Warnstreiks am 10. und 11. April: Das müssen Sie wissen

Städteregion. Im öffentlichen Dienst soll am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. April, erneut gestreikt werden, die Gesellschaften Verdi und Komba haben die Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In der Städteregion Aachen ist mit ausfallenden Busverbindungen und teilweise geschlossenen Kindertagesstätten zu rechnen. Hier eine Übersicht.

Busverkehr

Vom Streik betroffen ist nach Auskunft des Aachener Verkehsverbundes (AVV) am Dienstag ganztägig der gesamte Linienverkehr der Aseag in Stadt und Städteregion Aachen. Andere Busse fahren jedoch: „Die Auftragsunternehmen der Aseag sind von dem Streik größtenteils nicht betroffen, da hier andere Tarifbestimmungen gelten“, heißt es in einer Mitteilung des AVV. Dennoch müsse davon ausgegangen werden, dass sich der Streik auch auf den Einsatz der Auftragsunternehmen auswirkt. Fazit: „Ein planmäßiger Linienverkehr kann an diesem Tag nicht gewährleistet werden.“

Die Busse der TEC und von von Arriva werden fahren, die Aseag Touren auf der Buslinie 44 werden jedoch ausfallen. Vom Streik nicht betroffen seien die Busse der BVR (DB Bahn Rheinlandbus), also die Linien 71, 96, 220, SB20, SB63 und SB66 sowie die Linien in der Eifel verkehren. Die Linien BW1, WÜ1 und 90 werden vom Busunternehmen Taeter gefahren und auch nicht betreikt.

Auch die Busse der DKB im Kreis Düren sowie der WestVerkehr im Kreis Heinsberg fahren, ebenso wie alle Bahnen. Für aktuelle Entwicklungen und Änderungen verweist die Aseag auf ihre Homepage unter www.aseag.de sowie auf die Service-Hotline unter 0241/1688-3010.

Kindertagesstätten

Die Städteregion Aachen warnte am Freitag vor Einschränkungen im Betrieb der städteregionalen Kitas; privat betriebene Kitas sind vom Streik nicht betroffen.

Soweit vorab absehbar, werde der Betrieb nur in den Monschauer Einrichtungen regulär ablaufen. In Baesweiler, Roetgen und Simmerath zeichne sich folgendes Bild ab:

Dienstag, 10. April 2018

Baesweiler: Die KiTas in der Alexanderstraße, Grabenstraße/Herzogstraße, Grengracht, Mariastraße, Emil-Mayrisch-Straße, in Loverich, Beggendorf und Am Weiher sind geöffnet. In der KiTa in der Ringstraße wird nur eine Notbetreuung für eigene Kinder angeboten.

Monschau/Roetgen/Simmerath: Alle städteregionalen Kitas sind geöffnet.

Mittwoch, 11. April 2018

Baesweiler: Im Familienzentrum in der Mariastraße wird es eine Notbetreuung geben. Die Kita in Grengracht ist geschlossen. Die Kinder dieser Kita können zur Notbetreuung in die Mariastraße gebracht werden. Die Kitas Grabenstraße/Herzogstraße, Ringstraße, in Beggendorf und Am Weiher werden nur eine Notbetreuung für eigene Kinder vorhalten.

Roetgen: In der Kita auf der Hauptstraße wird es eine Notbetreuung geben. Die Kitas in Rott und in der Lammerskreuzstraße haben geschlossen. Die Kinder können zur Notbetreuung in die Kita auf der Hauptstraße gebracht werden.

Simmerath: In der Kita in Kesternich wird es eine Notbetreuung geben. Die Tagesstätten in Rollesbroich und Lammersdorf haben geschlossen. Kinder dieser Kitas können in die Notbetreuung in Kesternich gebracht werden. Die Kitas Im Römbchen/Eichenweg und Dedenborn haben ebenfalls geschlossen. Kinder dieser Einrichtungen können in die Kita in Eicherscheid gebracht werden.

Folgende Einrichtungen bleiben voraussichtlich regulär geöffnet: Baesweiler-Alexanderstraße, Baesweiler-Loverich, Baesweiler-Emil-Mayrisch-Str., Monschau-Imgenbroich, Monschau-Mützenich, Kita-Verbund Monschau-Höfen/Rohren, Monschau-Konzen, Kita-Verbund Rursee (Simmerath Einruhr/Rurberg/Woffelsbach), Simmerath-Strauch, Simmerath-Steckenborn und Simmerath-Eicherscheid.

Eltern sollten die Aushänge und Informationen vor Ort beachten.