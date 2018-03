Städteregion Aachen - Warnstreik am Mittwoch: Keine Aseag-Busse in der Städteregion

Städteregion Aachen. Wegen eines Warnstreiks im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden am Mittwoch, 21. März, keine Busse der Aseag fahren. Vom Streik betroffen ist der gesamte Linienverkehr der Aseag in Stadt und Städteregion Aachen, das teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit.

Die Gewerkschaften Verdi und Komba hatten bereits am Freitag angekündigt, alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes am Mittwoch zum Warnstreik aufzurufen. Betroffen sind neben der Aseag auch die Verwaltungen von Stadt Aachen und Städteregion Aachen. Bestreikt werden unter anderem Kitas, OGS, Stadtbetrieb und Bibliotheken.

Der Warnstreik bei der Aseag beginnt voraussichtlich am Mittwochmorgen mit Dienstbeginn der Busfahrer und endet voraussichtlich mit Betriebsschluss in der Nacht zum Donnerstag. Mit dem Ende des Streiks sollen die Busse am Donnerstag, 22. März 2018, ab Dienstbeginn laut Aseag wieder planmäßig fahren. Allerdings wird nicht der komplette ÖPNV ausfallen.

Die Auftragsunternehmen der Aseag sind von dem Streik voraussichtlich größtenteils nicht betroffen, da hier andere Tarifbestimmungen gelten. Dennoch muss laut Aseag davon ausgegangen werden, dass sich der Streik auch auf den Einsatz der Auftragsunternehmen auswirkt. Ein planmäßiger Linienverkehr kann an diesem Tag nicht gewährleistet werden. Auch die gewohnten Öffnungszeiten des Kunden-Centers in der Peterstraße/Ecke Schumacherstraße in Aachen können am Mittwoch nicht gewährleistet werden.