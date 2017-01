Viele Ärzte, viele Krankenhausbetten, viele Pflegebedürftige

Die Versorgung mit Fachärzten ist laut Gesundheitsbericht sowohl in der Stadt Aachen als auch im Altkreis sehr gut. Statistisch betrachtet, herrscht in einigen Fachbereichen demnach sogar eine deutliche Überversorgung. Nur bei den Zahnärzten liegt der Versorgungsgrad im Altkreis unter 100 Prozent.

Die Bettenzahl in den Krankenhäusern liegt in der Städteregion laut Bericht deutlich über dem Landesschnitt. So gibt es beispielsweise statistisch landesweit je 100 000 Einwohner 145,2 Krankenhausbetten in der Chirurgie , in der Städteregion sind es 158,9. Im Bereich Frauenheilkunde/Geburtshilfe stehen 100 000 Einwohnerinnen im Landesschnitt 106,8 Betten zur Verfügung, in der Städteregion 138,5. Und in der Kinderheilkunde gibt es im NRW-Schnitt je 100 000 unter 15-Jährigen 192 Krankenhausbetten, in der Städteregion sind es 239,4.

Die Zahl der Pflegebedürftigen ist im Altkreis mit 4109 je 100 000 Einwohnern deutlich höher als in der Stadt Aachen mit 3255 – was ziemlich genau dem Landesdurchschnitt entspricht.

Reha- oder Vorsorgeeinrichtungen nutzen in der Städteregion deutlich weniger Menschen als im Landesschnitt. Wurden im Jahr 2013 NRW-weit 1911 Menschen je 100 000 Einwohner in solchen Einrichtungen behandelt, warn es in der Stadt Aachen 1371 und im Altkreis 1748.