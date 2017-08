Verschärfung des Waffenrechts: Das ändert sich für Besitzer

Städteregion Aachen.

Am 6. Juli trat eine Änderung des Waffengesetzes in Kraft, mit der die Aufbewahrungsvorschriften von Schusswaffen für legale Waffenbesitzer weiter verschärft wurden. Was dies für die Betroffenen bedeutet, erklärte die Polizei der Städteregion Aachen am Freitag in einer Mitteilung.