Städteregion - Verbraucherzentrale in Alsdorf feiert 25-jähriges Jubiläum

Städteregion.

Es ist die Zusammenarbeit von vier Kommunen, die die Verbraucherzentrale Alsdorf schon von ihrer Struktur her besonders macht. Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen „leisten“ sich im Sinne der Bürger dieses Angebot in allgemeiner Rechtsberatung für Verbraucher, kofinanziert durch das Land. Die nächstliegenden Verbraucherzentralen finden sich in Aachen, Düren und Mönchengladbach.