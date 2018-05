Städteregion.

Claudia Schmitz hat beruflich mit vielen Problemen zu tun. Mit richtig vielen Problemen sogar. Doch so unterschiedlich die Fälle und Konstellationen auch sind, sie haben eines gemeinsam: „Es geht immer ums Geld.“ 15.000 Kontakte sind in der von Schmitz geleiteten Verbraucherzentrale in Alsdorf, die für den gesamten Altkreis Aachen zuständig ist, im vergangenen Jahr verzeichnet worden.