Die gängigen Bilder sind ihm in den vergangenen 14 Monaten ziemlich häufig begegnet. Die vom langen Schatten, der schweren Bürde oder den großen Fußstapfen beispielsweise. Für Arndt Kohn kamen diese Bilder weitaus weniger überraschend als sein Einzug ins Europäische Parlament. Schließlich war er bei der Wahl im Mai 2014 nur der „Koppelkandidat“ von Martin Schulz, der Nachrücker also für den amtierenden Parlamentspräsidenten. Und der hatte zu diesem Zeitpunkt und wohl auch noch lange danach nicht vor, mit einem Wechsel nach Berlin seinen Platz in Brüssel und Straßburg an Kohn abzugeben.