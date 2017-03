Bewirtschaftung von Zuschüssen und Aufsicht

Das Bundesversicherungsamt (BVA) führt nach eigener Darstellung die Rechtsaufsicht über die „bundesunmittelbaren“ Träger der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie der sozialen Pflegeversicherung.

Zudem nimmt das in Bonn angesiedelte BVA eine Reihe von Verwaltungsaufgaben wahr, wie beispielsweise die Bewirtschaftung der Bundeszuschüsse und sonstigen Zuweisungen des Bundes an die Rentenversicherung, die Zulassung von Behandlungsprogrammen für chronisch Kranke (sogenannte DMP), die Durchführung des Finanzausgleichs in der sozialen Pflegeversicherung und des Risikostrukturausgleichs sowie die Verwaltung des Gesundheitsfonds.