Mehr als 200.000 Kunden pro Jahr

Das Straßenverkehrsamt in Würselen ist das städteregionale Amt mit den meisten Kundenkontakten. Pro Jahr kommen nach Verwaltungsangaben rund 200 000 Bürger in das Amt im Gewerbegebiet Aachener Kreuz, an Spitzentagen sogar deutlich mehr als 1000.

Das Online-Terminsystem ist seit 2. Oktober in Betrieb. Es kann über die Homepage der Städteregion (www.staedteregion-aachen.de) oder direkt unter www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/strassenverkehrsamt-a-36 aufgerufen werden. Telefonisch ist das Straßenverkehrsamt unter 0241/51986500 erreichbar.

Am Tag des vereinbarten Termins hat der Bürger mit Hilfe des neuen Systems die Möglichkeit, die nächsten Aufrufe und die eigene Wartezeit online einzusehen.

Einen ähnlichen Service gibt es auch für Kunden ohne Termin. Auf der Wartemarke, die gezogen werden muss, befindet sich nun ein QR-Code, der auf die städteregionale Internetseite führt. Dort kann man dann wiederum sehen, welche Wartemarke zuletzt aufgerufen worden ist.