Städteregion.

In der Verwaltung der Städteregion ist einiges in Bewegung: Dezernate werden neu zugeschnitten, Ämter neu formiert, Stabsstellen eingerichtet. Auslöser für den großen Rundumschlag ist, dass Axel Hartmann, der bisherige Dezernent für Personal, Finanzen und Kommunalaufsicht und Allgemeine Vertreter von Städteregionsrat Helmut Etschenberg, angekündigt hat, dass er definitiv zum 31. Januar 2019 in den Ruhestand gehen wird.