Eine hundertprozentige Tochter der Städteregion

Der Kreistag hat am 6. Juli 1995 den Beschluss über die Einrichtung der „Kreisinitiative Jugend und Beruf“ als „Maßnahme zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation junger Menschen im Kreis Aachen“ gefasst und die Sprungbrett gGmbH ab dem 1. Januar 1996 als Projektträgerin beauftragt.

Der Städteregionstag beschloss am 10. Dezember 2009, dass die (Beratungs-) Arbeit der „Kreisinitiative Jugend und Beruf“ an den Berufskollegs in Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath, die in Trägerschaft der kurz zuvor gegründeten Städteregion standen und stehen, fortgeführt werden soll.

Die Städteregion ist alleinige Gesellschafterin und hält somit 100 Prozent des Stammkapitals an der Sprungbrett gGmbH mit Sitz in Würselen.

Geschäftsführer ist seit Dezember 2009 Professor Axel Thomas, der auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH (WFG) ist. Beide Verträge laufen nach Aussage von Thomas zum 31. Juli aus. Die WFG wird ihre Tätigkeiten, abgesehen von der Restabwicklung, an diesem Tag einstellen. Darüber hinaus ist Axel Thomas Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen GmbH (GWG).