Städteregion.

Angesichts des akuten Mangels an Erzieherinnen und Erziehern redet niemand mehr um den heißen Brei herum. „Eine dauernde, personelle Unterbesetzung führt zu krankheitsbedingten Ausfällen sowie Kündigungen und verschärft das Problem zusätzlich“, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage für den städteregionalen Kinder- und Jugendhilfeausschuss und schlägt eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, wie der Personalnot in den Kitas – den kommunalen ebenso wie solchen in freier Trägerschaft – zumindest mittelfristig begegnet werden könnte.