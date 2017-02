Städteregion.

Helmut Etschenberg hat es bereits im Dezember angekündigt: Beim Haushalt 2017 will der Städteregionsrat (CDU) „volles Risiko“ gehen. Was das konkret bedeutet, wird er am morgigen Donnerstag erläutern, wenn das Zahlenwerk in der Sitzung des Städteregionsausschusses offiziell eingebracht wird. Seit der Gründung der Städteregion im Oktober 2009 ist das noch nie so spät geschehen.