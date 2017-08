Städteregion.

In der Verwaltung der Städteregion ist einiges in Bewegung: Dezernate werden neu zugeschnitten, Ämter neu formiert, Stabsstellen eingerichtet. Auslöser für den großen Rundumschlag ist, dass – völlig überraschend – Axel Hartmann angekündigt hat, dass er definitiv zum 31. Januar 2019 in den Ruhestand gehen wird.