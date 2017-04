SPD, FDP und Linke lehnen Haushalt ab Von: jg

Letzte Aktualisierung: 5. April 2017, 17:07 Uhr

Städteregion. Was sich nach den interfraktionellen Gesprächen über den städteregionalen Haushalt 2017 am Montag schon abzeichnete, ist nun „amtlich“: SPD, FDP und Linke werden den Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Mehrheit nicht mittragen und ihn in der Sitzung des Städteregionstages am Donnerstag (16 Uhr, Haus der Städteregion an der Zollernstraße in Aachen) ablehnen. Das erklärten die drei Fraktionsvorsitzenden Martin Peters, Georg Helg und Uwe Löhr am Mittwoch.