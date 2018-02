Städteregion.

Die Träger sprechen von einem Erfolgsmodell, das Land spricht von einer unzureichenden Erfolgsquote: An den Produktionsschulen scheiden sich offenbar die Geister. Und das wird, so hat es Karl-Josef Laumann (CDU) jetzt angekündigt, Konsequenzen haben: Im August will das Land die finanzielle Förderung der Produktionsschulen einstellen und stattdessen das Werkstattjahr wieder einführen.