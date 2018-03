Städteregionaler Kreisverband ist in zahlreichen Bereichen tätig

Der Kreisverband Städteregion Aachen geht auf den Kreisverband Aachen-Land zurück, der am 2. April 1947 gegründet wurde. 1980 wurde er in DRK-Kreisverband Kreis Aachen umbenannt. 2011 folgte die Eingliederung des Kreisverbandes Aachen-Stadt sowie die Namensänderung in DRK Kreisverband Städteregion Aachen.

Im städteregionalen Kreisverband sind derzeit 385 Mitarbeiter beschäftigt. Sie verteilen sich auf die Bereiche Kindertagesstätten (215), Verwaltung (18), Kleiderläden/Altkleider (8), Tagespflegehäuser (22), ambulante Pflege (25), familienunterstützender Dienst (60), Breitenausbildung (12) sowie sozialer Dienst (25).

In der Rettungsdienstgesellschaft gibt es 411 Mitarbeiter. Sie arbeiten im Rettungsdienst (195), in der Flüchtlingsbetreuung (118), im medizinischen Transportdienst (17) sowie in den Bereichen Hausnotruf (7), Menüservice (12), Fahrdienst (29), Verwaltung (3), Gesundheitsmanagement (10), Einsatzzentrale (15) und Gebäudemanagement (5).

Darüber hinaus engagieren sich nach Angaben des DRK derzeit 1668 Ehrenamtliche im Kreisverband.