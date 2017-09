Rückbesinnung auf Regionalität und regionale Produkte Letzte Aktualisierung: 29. September 2017, 12:34 Uhr

Städteregion. Der Erntedankempfang der Kreisbauernschaft und des Rheinischen Landfrauenverbandes im Haus der Städteregion ist mittlerweile Tradition. Bereits zum 15. Mal erinnerten die Landwirte und Landfrauen jetzt an das Erntedankfest, das in der heutigen schnelllebigen Zeit oft in Vergessenheit zu geraten droht.