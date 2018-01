Stolberg/Eschweiler - Rollerdieb aus Stolberg berauscht geschnappt

Stolberg/Eschweiler. Einen 30-jährigen Stolberger auf einem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert hat die Polizei am Montag auf dem Patternhof in Eschweiler. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug gestohlen war.

Das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte nicht zum Roller und war ebenfalls gestohlen. Der 30-Jährige gab an, dass er den Roller am Heiligen Abend entwendet habe. Er ist zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Da er unter der berauschenden Wirkung von Drogen stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nur ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Pflichtversicherungsgesetz sowie das Fahren unter Drogeneinfluss.