Die Vorgeschichte des Vergabeverfahrens

Der Städteregionsausschuss hat beschlossen, dass die Lose 1 und 2 (Rettungswache Baesweiler und Notarztstandort Stolberg/Eschweiler) mit einem Volumen von jährlich 1,3 Millionen Euro an die Johanniter-Unfall-Hilfe gehen, die Lose 3, 4 und 5 (Rettungswachen Bardenberg, Würselen-Mitte und Roetgen/4,05) an das DRK und die Lose 6 und 7 (Rettungswachen Simmerath und Höfen/1,99) an den Malteser Hilfsdienst.

Der Beschluss geht auf eine gemeinschaftliche Initiative der drei Hilfsorganisationen zurück, die gefordert hatten, die noch bis Ende 2018 vergebenen Leistungen vorzeitig neu auszuschreiben, um eine für sie „wirtschaftliche und tragfähige Lösung“ und eine „partnerschaftliche und an ihrer jeweiligen örtlichen Leistungsfähigkeit gemessene Einbindung“ zu erreichen.

Die Städteregion wiederum hatte auf die große Bedeutung der drei Organisationen für die „Sicherstellung des Rettungsdienstes mit qualifiziertem Personal“ und auf deren tragende Rolle beim Katastrophenschutz verwiesen.