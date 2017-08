Ursprung und Geschichte von Sprungbrett gGmbH und VabW

Der Kreistag hat am 6. Juli 1995 den Beschluss über die Einrichtung der „Kreisinitiative Jugend und Beruf“ als Maßnahme zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation junger Menschen im Kreis Aachen getroffen und die Sprungbrett gGmbH ab dem 1. Januar 1996 als Projektträgerin beauftragt.

Der Städteregionstag beschloss am 10. Dezember 2009, dass die (Beratungs-) Arbeit der „Kreisinitiative Jugend und Beruf“ an den Berufskollegs in Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath fortgeführt werden soll.

Die Städteregion hält als alleinige Gesellschafterin 100 Prozent des Stammkapitals an der Sprungbrett gGmbH mit Sitz in Alsdorf. Geschäftsführer ist seit Dezember 2009 Professor Axel Thomas, der auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen mbH ist. Sprungbrett hat derzeit 25 Mitarbeiter.

Der Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung (VabW) wurde 1984 gegründet. Seitdem wurde nach Vereinsangaben mehr als 35 000 arbeitslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch außerbetriebliche Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildungsmaßnahmen eine neue berufliche Perspektive gegeben. Er hat zurzeit 86 Mitarbeiter.

Mitglieder des VabW sind die Städteregion sowie die Städte Alsdorf, Eschweiler und Würselen, korporative Mitglieder die Sparkasse Aachen, die Volkshochschule Nordkreis Aachen, die VR-Bank Würselen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion. Zudem gibt es elf persönliche Mitglieder.