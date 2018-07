Städteregion.

Pia Kraushaar, Vera Kaim und Florian Weyand arbeiten in der „Koordinationsstelle Jugendpartizipation“ (JUPA) des städteregionalen Bildungsbüros. Sie binden Jugendliche in das regionale Bildungsnetzwerk ein und stärken die Beteiligung von Jugendlichen in Schule, Kommune und Gesellschaft.